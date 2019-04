Melgar vs Palmeiras EN VIVO a vida o muerte en el Grupo F de la Copa Libertadores

Melgar vs. Palmeiras EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Los Rojinegros visten de fiesta el Misti para recibir este jueves al 'Verdao' por la fecha 5 del Grupo F y con claras intensiones de gestionar una chance de avanzar en la Copa Libertadores. El duelo pactado en el Monumental de la UNSA , desde las 9 p.m. (hora peruana), podrás seguirlo por la señal Fox Sports para Latinoamérica



¿Vas a seguir el Melgar vs Palmeiras vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los arequipeños intentarán en este Melgar vs Palmeiras asestarle un golpe a los brasileños con la intensión de no quedar eliminados y llegar con chances de clasificar hasta la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores.



Melgar suma cuatro puntos en la tercera posición de la llave F de la Copa Libertadores, que es liderada por San Lorenzo (10) y Palmeiras (9). Junior de Barranquilla (0) completa la tabla.



Jorge Pautasso, anunció un regreso importante para este Melgar vs Palmeiras y se trata del zaguero de la selección peruana Christian Ramos quien ocupara el lugar del zaguero ecuatoriano John Narvaéz, suspendido dos fechas.



Los 2 335 metros de altura también será un ingrediente importante en este Melgar vs Palmeiras un ambiente donde Bernardo Cuesta y Joel Sánchez se mueven como peces en el agua.



Melgar vs Palmeiras: Gol de Felipe Melo (Fox Sports 3)

Melgar vs. Palmeiras: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (viernes 26 de abril)



En tienda rival el DT del visitante, Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil en el 2002, no podrá contar con el volante Ricardo Goulart y su habilidoso delantero William, quienes no viajaron a Perú para poder recuperarse de sendas lesiones.

Melgar vs. Palmeiras: Posibles alineaciones



Melgar: Carlos Cáceda; Christian Ramos, Carlos Diez, Paolo Fuentes, Carlos Neyra; Joel Sánchez, Alexi Gómez, Alexis Arias, Leonardo Mifflin; Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.



Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Gustavo Scarpa; Dudú y Deyverson.