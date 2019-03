Melgar vs Palmeiras EN VIVO por el Grupo F de la Copa Libertadores

Melgar vs. Palmeiras | EN VIVO | EN DIRECTO | VER GRATIS El cuadro 'Rojinegro' visita este martes al cuadro 'Verdao' en su segundo partido por el Grupo F de la Copa Libertadores 2019. El encuentro esta pactado, a las 5: 15 p.m., (hora peruana) en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y lo puedes seguir por la señal de Fox Sport 3.



¿Vas a seguir el Melgar vs Palmeiras vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Sao Paulo.



Este Melgar vs Palmeiras es la primera vez para ambos equipos en la Copa Libertadores. Los paulistas suman 10 victorias ante equipos peruanos en este torneo. Los únicos que han vencido al 'Verdao' fueron la 'U' (1979) y Sporting Cristal (2013).



Jorge Pautaso y sus dirigidos ya se encuentran en Sao Paulo para afrontar este Melgar vs Palmeiras y una de las novedades serpa la presencia del volante Alexi Gómez. quien dejó Gimnasia y Esgrima de La Plata para fichar por el cuadro 'Dominó'. Otro que debutaría en esta Copa Libertadores 2019 sería Christian Ramos.

Melgar 0-0 San Lorenzo: resumen

Felipe Scolari, técnico campeón con el cuadro paulista del Brasileirao, aun tiene algunas dudas para este Melgar vs Palmeiras sobre todo en una de las bandas donde el colombiano Miguel Borja y Deyverson disputan un lugar para acompañar a Dudú.



El DT de Palmeiras ante Mirassol (el pasado fin de semana), alineó un equipo alternativo en el para reservar a sus principales figuras y enfrentar a este desconocido Melgar de Arequipa y aseguró la presencia de hombres experimentados como Felipe Melo y Bruno Henrique.

Melgar vs. Palmeiras: Probables alineaciones



Palmeiras: Wéverton; Marcos Rocha (Mayke), Antonio Carlos, Gustavo Gómez, Víctor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Bruno Henrique, Ricardo Goulart; Dudú y Deyverson (Miguel Borja). DT: Luiz Felipe Scolari 'Felipao'.



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Alexis Arias, Joel Sánchez, Hideyoshi Arakaki, Ángel Romero; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Jorge Pautasso.