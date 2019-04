Melgar vs San Lorenzo EN VIVO rojinegros van por hazaña en Argentina por Copa Libertadores

Melgar vs San Lorenzo EN VIVO | EN DIRECTO | TV ONLINE El cuadro 'Rojinegro' ya se encuentra en Argentina donde este martes buscará hacer su 'negocio' ante el los 'Cuervos' en la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. El choque inicia 7:30 p.m., en el 'Nuevo Gasómetro' (Estadio Pedro Bidegain) y lo puedes seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs San Lorenzo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El 'Dominó' ocupa el tercer lugar de la llave y este Melgar vs San Lorenzo es la oportunidad para que los de Jorge Pautasso sumen puntos en su objetivo de alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores.



Al mismo tiempo los arequipeños saben que una derrota los dejaría al borde de la eliminación, es por eso que Pautasso, ex asistente de Marcelo Bielsa, pone lo mejor de su vitrina en busca de una resultado sorpresivo y llega con un equipo ofensivo liderado por Bernardo Cuesta, Alexi Gómez y Joel Sánchez.



Luego de tres jornadas, los 'Cuervos' llegan líderes del grupo al Melgar vs San Lorenzo. Los dirigidos por Jorge Almirón buscan asegurar las clasificación ante los peruanos, pero para esta ocasión no contará con el defensor Víctor Salazar, lesionado , y el delantero Nicolás Blandi, en la misma situación.

San Lorenzo: Fernando Monetti - Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Damián Pérez - Román Martínez, Raúl Loaiza y Gonzalo Castellani - Juan Camilo Salazar, Adolfo Gaich o Nicolás Reniero y Andrés Rentería. DT: Jorge Almirón.



Melgar: Carlos Caceda - Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba y Carlos Neyra - Ángel Romero - Hideyoshi Arakaki, Alexis Arias, Joel Sánchez y Edwin Gómez - Bernardo Cuesta. DT: Jorge Pautasso.