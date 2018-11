Melgar vsSan Martín : EN VIVO ONLINE TV El cuadro rojinegro enfrenta a los santos este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la última fecha del Torneo Clausura. Melgar necesita un triunfo ante San Martín para ganar el último campeonato del Descentralizado 2018. (3:30 p.m. hora peruana)



Melgar vs San Martín será un duelo particular. El equipo arequipeño quiere consagrarse campeón del Torneo Clausura, pero pensando en las semifinales del Play Off, lugar que alcanzaron hace dos fechas. En cambio, los santos buscan la hazaña un cupo para la Copa Sudamericana 2019.



Los santos encaran el Melgar vs San Martín con la esperanza que se de una combinación de resultados que le permita ocupar el octavo lugar de la tabla acumulada. Primero deberán de vencer al Rojinegro, luego esperar que Binacional pierda ante Alianza Lima y que Universitario no le gane a Comerciantes Unidos.



Para la visita el panorama con miras al Melgar vs San Martín se presenta con mucha presión. El equipo arequipeño podría ceder el título del Clausura a favor de Alianza Lima, si es que no le gana a los santos. Por ende, solo le sirve ganar.



Alianza Lima (27 puntos) es la escolta de Melgar (29 unidades) con dos puntos de diferencia. Precisamente, ambos equipos se enfrentarán en las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018.

Melgar tiene el título nacional como objetivo pero para su palmares y aficionados del sur del país, será importante obtener el título del Clausura.



En la previa del Melgar vs San Martín, los rojinegros llegan tras dos derrotas seguidas (UTC y Cantolao). Mientras que los santos, sumaron cuatro partidos sin ganar seguidos (tres derrotas y un empate.

