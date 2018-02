Melgar vs Santiago Wanderers: EN VIVO EN DIRECTO ver FOX SPORTS TV ONLINE por Copa Libertadores

Melgar vs Santiago Wanderers: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'Dominó' recibe este martes a los chilenos en la UNSA de Arequipa por el duelo de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Revisa toda la información del partido.



¿A qué hora y dónde ver el Melgar vs Santiago Wanderers? El encuentro iniciará a las 7:30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de Chile) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs Santiago Wanderers vía Internet? Trompe.pe., te traerá el minuto a minuto del choque por Copa Libertadores con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



En el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores, Melgar y Santiago Wanderers igualaron 1-1 en Chile, por lo que el conjunto peruano tiene la ventaja en la vuelta como local. Un 0-0 en la UNSA clasifica al 'Dominó' a tercera fase del torneo.



En cuanto al campeonato doméstico, Melgar viene de un gran triunfo de visita 3-1 ante Deportivo Municipal en condición de visita. Esto por la primera fecha del Torneo de Verano.



Santiago Wanderers, por su parte, también ganó, pero en la Segunda División de Chile (1-0 frente a San Marcos). Como se sabe, el cuadro de Valparaíso descendió en 2017.