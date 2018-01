Melgar vs Santiago Wanderers EN VIVO ONLINE. El 'Dominó' visita este martes al cuadro chileno en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El partido iniciará a las 7:30 p.m. (9:30 p.m. en Chile) por la señal de Fox Sports 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs Santiago Wanderers vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Melgar de Arequipa buscará sacar un buen resultado de visita ante Santiago Wanderers de Chile, un equipo que descendió de categoría en 2017 y que tiene el consuelo de la Copa Libertadores 2018.



Melgar, que ya se encuentra en Valparaíso, viajó con un plantel de 18 jugadores para el cotejo de ida con Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander.



Bernardo Cuesta y Hernán Rengifo serán las cartas de gol en Melgar ante Santiago Wanderers. Pero el que no viajó con el equipo por lesión es el goleador Irsael Zúñiga.



Melgar viene de golear 3-0 a Once Caldas en la presentación de su equipo 2018, donde el argentino Bernardo Cuesta, que regresó al club, marcó un doblete.