Melgar vs U. de Chile EN VIVO EN DIRECTO Chocan en Santiago por la segunda fase vuelta de Copa Libertadores

Melgar vs U. de Chile EN VIVO EN DIRECTO. Melgar visita hoy a la U. de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago por la segunda fase vuelta de Copa Libertadores. El partido arrancará a las 4:15 p.m. de Perú (6:15 p.m. de Chile) por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs U. de Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Melgar de Arequipa, luego de su triunfo 1-0 de local, parte con una pequeña ventaja sobre U. de Chile, que está obligado a ganar en su casa para avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores.

"Creo que la presión también la tienen ellos. Saben que jugamos bien y que allá podemos complicar", dijo Joel Sánchez, mediocampista de Melgar, antes de partir a tierras sureñas.



Sin duda, el Melgar vs U. de Chile es de pronóstico reservado. Cualquier cosa puede pasar en la cancha del Nacional de Santiago este miércoles por la tarde.



El ganador de este duelo, Melgar vs U. de Chile, se medirá con con el vencedor de la llave Delfin (Ecuador) vs Caracas (Venezuela) en busca de poner su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Melgar vs U. de Chile: Alineaciones probables



Melgar: Cáceda; Narváez, Villalba, Neyra, Mifflin; Vidales, Arias, Freitas, Sánchez; Cuesta, Posito.



U. de Chile: Herrera, Aveldaño, Vittor, Rodríguez, Beausejour, Martínez, Barrios, Caroca, Torres, Ubilla, Parra.