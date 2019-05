Melgar vs Universidad Católica EN VIVO se enfrentan por la segunda fase de Copa Sudamericana 

Melgar vs Universidad Católica EN VIVO EN DIRECTO ON LINE 'Rojinegros' siguen su aventura por la Copa Sudamericana y este martes se suben al 'Trencito Azul' con la intensión de conseguir un resultado positivo que le permita definir su clasificación en Arequipa. El duelo esta pactado a las 5:15 p.m., en el Estadio Olímpico de Atahualpa y la puedes seguir por la señal de DirecTV 610.



¿Vas a seguir el Melgar vs Universidad Católica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El 'Dominó' deben llegar con mucho cuidado a este Melgar vs Universidad Católica, pues los ecuatorianos se ya dejaron en el camino a Colo Colo de Chile en la ruleta de los penales.



Los de Jorge Pautazo, llegan a este Melgar vs Universidad Católica se clasificó a la Copa Sudamericana como mejor tercero del Grupo F y para esta ocasión el DT confirma a su goleador, el argentino Bernardo Cuesta, acompañado del desequilibrante Joel Sánchez y la proyección de Alexis Arias.



Atrás los peruanos tendrán una ardua labor para mantener el cero en puerta. Christian Ramos y Giancarlo Carmona, además del golero Carlos Cáceda son los encargados de esta complicada tarea para el Melgar vs Universidad Católica.



Los estudiantiles llegan a este Melgar vs Universidad Católica y lo harán con jugadores importantes como el goleador argentino Bruno Vides y el paraguayo Luis Amarilla, ausentes en la primera fase una mala inscripción.Aunque este último terminó sentido la última practica y podría perderse este duelo por lesión.



Universidad Católica afronta su quinta participación en la Copa Sudamericana, tras su incursiones en el 2014, 2015, 2016 y 2017.



Universidad Católica: Hernán Galindez; Andrés López, Guillermo De los Santos, Yúber Mosquera o Edison Carcelén, Gustavo Cortéz; Facundo Martínez, Andrés Oña, Diego Armas, Jeison Chalá; Bruno Vides y Luis Amarilla o Walter Chalá. Entrenador: Santiago Escobar.



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Ángel Romero, Nicolás Freitas, Alexis Arias, Joel Sánchez; Hideyoshi Arakaki y Bernardo Cuesta. Entrenador: Jorge Pautasso.