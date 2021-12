La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, habló sobre su romance con el futbolista Jesús Barco, con quien llegará al altar luego de que le pidiera la mano tras un año de romance.

Melissa Klug dijo hace unos días que no viviría en la casa que Jefferson Farfán le dejó para que viva con sus hijos y ella confirmó que esto será así por un gran motivo.

Luego de casarse, Jesús Barco y Melissa Klug tienen planeado irse a vivir al extranjero por lo que no piensan radicar más en Perú.

“Me imagino que cuando nos casemos, tenemos muchos planes, que se hagan, que se cumplan, no lo sabemos. Si me gustaría hacer muchas cosas, una de esas es no estar acá, irnos fuera”, precisó.

“¿Qué vas a hacer con esa casa enorme?, ¿Barco no quiere vivir?”, fueron las preguntas de Magaly Medina a la chalaca.

Melissa Klug respondió así: “nuestros planes de matrimonio son a largo plazo, no voy a ser la novia eterna tampoco. En 3 años, máximo, me casaré”.

La chalaca aclaró que ella y Jesús Barco no viven juntos pero a veces él se queda en su casa o viceversa. “No vivimos, a veces se queda en mi casa o yo me quedo”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

La exvedette reveló que su sexto sentido al contar que había acordado presentarse en un canal de televisión, pero le pareció extraño que le enviaran la movilidad tan temprano cuando la entrevista era en la noche. Susy Díaz felizmente no subió al vehículo que no era del medio de comunicación. “Sentí miedo y vi ese taxi, como que ahí robaban”, dijo la mamá de Florcita Polo. (Fuente: América TV)