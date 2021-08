Impactante y reveladora. Así se mostró Melissa Klug en el estreno del programa ‘La fe de Cuto’, que desde hoy y todos los viernes podrás ver a través de la web de Trome. El carismático Luis Guadalupe le sacó confesiones a la chalaca que tenía bien guardadas en su corazón.

“Me ofrecieron un millón de dólares si me das un hijo, con contrato (le dijeron). Ha sido fuerte”, declaró Melissa cuando ‘Cuto’ le preguntó si alguna vez le habían hecho una propuesta indecente.

“En el corte comercial me he enterado quién es ese señor que hizo la propuesta. Yo lo conozco”, le respondió ‘Lucho’.

Melissa Klug, expareja de la ‘Foquita’ se confesó en ‘La fe de Cuto’, un programa que llegó para sacar chispas.

Klug contó que fue madre a los 15 años, le costó, pero aprendió. Sus tres primeras hijas le enseñaron a ser mamá. Ahora, a sus 37 abriles, la chalaca está orgullosa por la buena figura que mantiene. “Me siento una mujer muy deseada”, contó.

Cada vez que Melissa se sintió nerviosa o buscaba evitar dar una respuesta tenía que tomar una copita de pisco como castigo, pero no pudo eludir el asedio de ‘Cuto’. “¿Fuiste infiel?... Me tomo la botella, el pisco, el ron. No, mentira. De verdad te puedo mirar a los ojos y decir que no he sido infiel. Cuando he amado a la persona, he respetado...”, confesó.

“¿Jefferson Farfán te fue infiel?”, preguntó ‘Lucho’. “Salud por eso, aunque mal pague... Voy a salir borracha, ja, ja, ja”, respondió Klug.

La chalaca se confesó enamoradísima de Jesús Barco, su actual novio. “(La conquistó) Ni con flores ni chocolate. Esos detalles vinieron después. Primero me fijo en sus valores, su forma de ser, su esencia. Él me dice mi amor, mi reina, mi cielo, mi vida, mi todo”, agregó.

Muchas y más confesiones que nunca se hablaron de la expareja de la ‘Foquita’ se contaron en ‘La fe de Cuto’, un programa que llegó para sacar chispas.

'La fe de Cuto' es el programa que marca el debut del querido Luis 'Cuto' Guadalupe como entrevistador. Melissa Klug es la primera invitada. ¡Que se cuiden los soberbios!

