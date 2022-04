Barcelona cayó 1-0 en su duelo frente a Cádiz en la más reciente jornada de LaLiga, con lo cual se complicaron seriamente en su objetivo de alcazar al Real Madrid. Ante ello, los usuarios no desperdiciaron la oportunidad para burlarse de los ‘blaugranas’ con crueles memes.

Uno de los cuestionamientos de los internautas a través de las redes sociales es el sorpresivo resultado a favor de Cádiz, que se tumbó a la ‘Xavineta’ y que agrava su situación luego de la eliminación en la Europa League.

Los crueles memes contra la ‘Xavineta’ tras la derrota del Barcelona vs Cádiz, la cual lo complica.

Sin duda, no faltaron aquellos que recordaban la ausencia de Lionel Messi en el equipo en duelos como este, en el cual antes lograba sacar su jerarquía para darle el triunfo a su equipo. No obstante, ello ya no se aprecia en la actualidad.

Otros también hicieron burla de que un par de derrotas han ocasionado la crisis del Barcelona, que hasta antes de esos resultados mantenía un invicto importante por el cual se consideraba al equipo de Xavi Hernández como la ‘Xavineta’.

Con este resultado, Barcelona queda muy complicado de darle caza al Real Madrid en su lucha por el único título al cual aspira a conquistar esta temporada. El cuadro ‘merengue’ le ha sacado 15 puntos de ventaja y solo necesita sumar 7 para consagrarse en España, con lo cual dejaría a la ‘Xavineta’ con las manos vacías este año.

