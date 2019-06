Memes despiadados para Cueva tras tanda de penales y con Gallese como héroe del Perú vs Uruguay

Memes : Perú ganó en 5-4 a Uruguay en tanda de penales, clasificó a semifinales de la Copa América y las redes sociales se acordaron de Christian Cueva con divertidas ocurrencias.



Los memes no se hicieron esperar, el protagonista fue Christian Cueva al evocar su penal fallado en el Mundial Rusia 2018. Pero también alabaron al golero Pedro Gallese, justamente en el día de San Pedro y San Pablo (29 de junio).



Tampoco podía faltar los memes para el volante peruano Edison Flores, encargado de patear el penal de la victoria de Perú ante Uruguay en la tanda de penales del choque por los cuartos de final de la Copa América.

Perú 5-4 Uruguay: Tanda de penales en la Copa América:

Finalmente, Perú jugará la semifinal de la Copa América contra Chile, el 3 de julio en Porto Alegre. El fallo de Luis Suárez en el primer lanzamiento -paró Pedro Gallese- fue decisivo. Luego marcaron por Uruguay Edinson Cavani, Christian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.



Pero la Blanquirroja, marcaron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edinson Flores.



Previamente, durante el partido, la Celeste ahogó en tres ocasiones el grito de júbilo por goles no concedidos, en todas las ocasiones por fuera de juego. En el primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló uno a Giorgian De Arrascaeta y en la segunda mitad, a Edinson Cavani y Luis Suárez.

Partidos, cruces, día, hora y canal tv de las semifinales de la Copa América 2019:

Brasil VS. Argentina (Martes 2 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

TV: América Tv y DirecTv



Perú VS. Chile (Miércoles 3 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre

TV: América Tv y DirecTv

Día, hora y canal de la Final de la Copa América 2019:

Brasil o Argentina vs Perú o Chile

Domingo 7 de julio 3:00 p.m.

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Tercer puesto: Sábado 6 de julio 2:00 p.m.



