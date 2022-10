Barcelona empató 3-3 contra Inter de Milán en el Camp Nou y complicó seriamente sus opciones de avanzar a los octavos de Champions League. El cuadro de Xavi no exhibió un buen partido a nivel defensivo, teniendo a un Gerard Piqué en nivel discreto y cometiendo errores caros. Ello no pasaría desapercibido entre los usuarios, quienes no dudaron en compartir divertidos memes tras el encuentro.

Lluvia de memes de Gerard Piqué tras su terrible error en el Barcelona vs Inter, por Champions League.

Gerard Piqué afronta una de sus temporadas más complicadas con el Barcelona. No solo se ha visto relegado a la banca de suplentes en algunos encuentros, sino que ha perdido el respaldo de la fanaticada ‘culé’ en un año marcado de escándalos extrafutbolísticos y discretas actuaciones.

El grave error de Piqué en el Barcelona vs Inter ocurrió a los 50′, luego de que el defensor se confiase y cometiese una equivocación ante un ataque ‘Negriazul’. La acción fue concluida al final por Nicolo Barella, quien anotaría el empate parcial en esa jugada.

Tras ello, a lo largo del encuentro, Piqué y Busquets volverían a cometer más de un error defensivo que provocaría que Inter se acercase cada vez más al arco de Ter Stegen. Ello se apreció en los minutos finales, en los cuales Inter se acercó cada vez más en busca del tanto de la victoria tras el doblete de Robert Lewandowski que puso el 3-3.

Con este resultado, Barcelona complicó seriamente sus aspiraciones de seguir en la Champions League, ya que, salvo una serie de resultados a falta de dos fechas del final de la fase de grupos, el equipo de Xavi jugaría nuevamente la Europa League de mantenerse en el tercer lugar.

Barcelona se ubica tercero en el grupo C de la Champions League, tres puntos por detrás del Inter de Milán (7 unidades). En la siguiente jornada, los ‘culés’ reciben al Bayern Múnich, mientras que Inter hará lo propio ante el Viktoria Plzen. Una victoria ‘Negriazul’ sentenciaría la suerte del equipo de Xavi.