Memes del Manchester United vs Sevilla por octavos de final de Champions League [FOTOS]

Manchester United y Sevilla no se hicieron nada en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por octavos de final ida de Champions League. Revisa la galería de memes que dejó el partido.



Cortado y con pocas ocasiones de gol, así podemos resumir el Manchester United y Sevilla que se disputó en tierra españoles por los primeros 90 minutos del torneo de la UEFA.



Pese a que ambos equipos salieron con todas sus figuras al terreno de juego, no pudieron batir el arco rival. Manchester United y Sevilla tendrán cambiar mucho para el cotejo de vuelta.



La revancha será el 13 de marzo en el Estadio Old Trafford de Inglaterra, en busca del pase a cuartos de final de Champions League.