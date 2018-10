Memes : Real Madrid no levanta cabeza y las redes sociales no tuvieron piedad y generaron divertidas ocurrencias. El técnico Julen Lopetegui, el presidente Florentino Pérez y hasta Cristiano Ronaldo -ahora en la Juventus- fueron las víctimas.



Real Madrid sufrió su tercera derrota consecutiva al perder 2-1 frente al Levante como local en un partido por la Liga Española y marcó un nuevo récord no deseado de 482 minutos sin anotar un gol.



Marcelo rompió con la histórica racha sin goles a los 71 minutos del encuentro contra el conjunto granota, después de que los visitantes se adelantaran con goles de José Luis Morales a los siete minutos y de Roger Marti de penal a los 13 minutos, tras una mano de Varane.



Antes de que Marcelo anotara el tanto contra el Levante, el último gol del Real Madrid en cualquier competición tuvo lugar en su triunfo por 1-0 contra el Espanyol el 22 de septiembre, y el equipo no había logrado marcar en sus siguientes partidos con el Sevilla, el Atlético de Madrid, el CSKA de Moscú y el Alavés.



Los dirigidos por el presionado técnico Julen Lopetegui crearon varias oportunidades durante el partido, pero impactaron el palo tres veces y un remate de Marco Asensio fue declarado inválido por el VAR por estar offside.

Real Madrid 1-2 Levante: Goles y resumen (Video: ESPN)

Real Madrid , que fue abucheado por sus hinchas, ocupa el quinto lugar de la tabla, tres puntos por debajo del líder Alavés. El campeón Barcelona enfrentará en casa al Sevilla más tarde el sábado.

