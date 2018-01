Memes de Universitario y Raúl Fernández tras la eliminación de la Copa Libertadores [FOTOS]

Memes : Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores y las redes sociales no tuvieron piedad. El golero Raúl Fernández fue víctima de crueles bromas tras su blooper en salida que permitió gol de Oriente Petrolero. ¡Imperdibles!



Oriente Petrolero avanzó a la segunda fase de la Copa Libertadores pese a caer por 3-1 Universitario en el estadio Monumental. Los goles del triunfo de la 'U' fueron anotados de cabeza por el defensa Aldo Corzo a los 7 y 60 minutos y Daniel Chávez a los 65.



Pese a terminar jugando con nueve jugadores por las expulsiones de Paulo Rosales y Yasmani Duk, Oriente Petrolero puso garra y coraje para descontar con un tanto de cabeza del paraguayo Jorge Paredes a los 85.

Mira el blooper de Raúl Fernández:

Universitario vs Oriente Petrolero: Gol de Paredes

En la ida, el cuadro boliviano había logrado una victoria de 2-0 en Santa Cruz de la Sierra. En la segunda fase del torneo, Oriente Petrolero se medirá con el también boliviano Jorge Wilstermann.



Universitario con un buen juego colectivo salió desde el arranque del partido a presionar a su rival. Los jugadores Anthony Osorio, Daniel Chávez y Aldo Corzo lideraron el ataque de los cremas, que necesitaban con urgencia golear para seguir con vida en el torneo continental.



A los 3 minutos, Chávez solo frente al arco se perdió la oportunidad de anotar al sacar un débil remate de derecha.



Los cremas seguían presionando aprovechando los errores de la defensa boliviana. Y fue así como Corzo a los 7 rompió la igualdad del partido para anotar de cabeza el 1-0 para los peruanos.



Los 'albiverdes' no bajaron los brazos y con contragolpes elaborados por el delantero uruguayo Maximiliano Freitas y el venezolano José Ali Meza intentaron remontar el marcador.



A los 17, el 'tanque' Freitas sacó un disparo que fue atajado por el arquero peruano Raúl Fernández.

Mira el resumen y goles del trinfo de Universitario:

Universitario 3-1 Oriente Petrolero: Goles y resumen

Tras los 30, Oriente Petrolero llegaba con facilidad al arco de la 'U', pero sus jugadores fallaban en la definición.



A pesar de jugar de visita, los 'refineros' manejaron con inteligencia el partido para no dejarse anotar otro tanto en los primeros 45 minutos.



En la segunda etapa, Oriente Petrolero salió decidido a remontar metiendo en su campo a la 'U'. A los 49, Ali Meza anotó pero el tanto fue anulado por posición adelantada.



Pero los jugadores de la 'U' reaccionaron y se fueron al ataque con el joven valor Paulo De la Cruz. A los 59, el argentino Paulo Rosales de Oriente fue expulsado por falta a De la Cruz.



A los 61, Corzo de cabeza anotó el 2-0, que hizo celebrar a los miles de hinchas en el estadio Monumental.



Tras la jugada, Universitario se fue con todo al ataque para remontar la serie. Y es así que a los 65, el delantero Daniel Chávez marcó el 3-0 tras asistencia de Corzo, la figura de Universitario.



El técnico argentino Néstor Clausen mandó al campo a Yasmani Duk a los 68, pero fue expulsado dos minutos después por falta a De la Cruz.



Pero Oriente Petrolero no bajó los brazos y supo aprovechar un garrafal error del golero crema Raúl Fernández, que salió a cortar un centro sobre la frontal del área, perdiendo en el anticipo con el paraguayo Jorge Paredes a los 85, que logró ganar el salto y conectar de cabeza. La 'U' no pudo reaccionar y quedó nuevamente eliminado de la Libertadores.

