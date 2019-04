El blooper del arquero de Argentina en el tercer gol de Ecuador en el Sudamericano Sub 17

Ecuador anotó el tercer gol ante Argentina en el Sudamericano Sub 17 tras un blooper del arquero Federico Losas. El ecuatoriano Johan Andree Mina Mendoza puso el tercer gol para los norteños.



Mina Mendoza solo puso el cuerpo para que el balón rebote en su cuerpo tras un mal despeje de Losas en Argentina vs Ecuador en el Sudamericano Sub 17.



Losas, pese a que intentó regresar al arco para evitar su caída, no pudo contener el balón, el cual ingresó a su arco en el Argentina vs Ecuador en el Sudamericano Sub 17.



Mina Mendoza celebró el tercer gol con sus compañeros en el Argentina vs Ecuador por el Sudamericano Sub 17.



Blooper del arquero argentino. (Video: Movistar Deportes)