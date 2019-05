Lionel Messi: Su reacción tras el cuarto gol de Liverpool ante Barcelona por semifinales de Champions League

Barcelona vs Liverpool. Lionel Messi se volvió a quedar sin Champions League después que su equipo cayera 4-0 ante el equipo inglés en el partido de vuelta por la semifinal del torneo.



Tras el cuarto gol de Origi, Lionel Messi solo atinó a mirar a sus compañeros y el marcador en el estadio de Anfield en el Barcelona vs Liverpool por Champions League.



Lionel Messi se va a casa sin Champions League. Tal como sucedió en 2018 cuando la Roma le volteó el partido al Barcelona y lo mandó de vuelta.



La reacción de Messi tras el cuarto gol del Liverpool. (Video: Fox Sports)