Messi expulsado junto a Medel: Mira al detalle el CABEZAZO que le propinó el chileno a la Pulga

Lionel Messi expulsado : El crack argentino vio la roja en el partido Argentina vs Chile por el tercer puesto de la Copa América 2019 que se disputó en Sao Paulo tras un encontronazo con Gary Medel, que también recibió tarjeta.



Las imágenes de la tv mostraron la acción de Medel pero las fotos fueron contundentes. El chileno le propinó un cabezazo a Messi y no fue solo un riña. La polémica se encendió en redes ya que para muchos el argentino no debió ser expulsado ya que fue víctima de la agresión del jugador de la Roja.

[Mira los GOLAZOS de Argentina ante Chile por la Copa América]

A 10 minutos para el descanso, con el marcador favorable a los argentinos por 2-0, goles anotados por Sergio Agüero y Paulo Dybala, Messi y Medel lucharon por un balón que se perdía por la línea de fondo.



Medel se quejó de un empujón de Messi y ambos jugadores se encararon, quedando cabeza con cabeza. Según las imágenes de televisión, Medel trató de dar un cabezazo en dos ocasiones a Messi, que se retiró para no ser golpeado.

Video: Pelea de Messi y Medel

Sin embargo, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar expulsó a los dos jugadores, una decisión que desencadenó protestas y una trifulca entre los componentes de ambos equipos.



Es la segunda expulsión de Messi en toda su carrera, ambas con Argentina. La primera fue en su debut con la Albiceleste, en 2005 contra Hungría, cuando poco después de saltar a la cancha lanzó un codazo para zafarse de un contrario.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.