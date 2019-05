El increíble GOL que se falló Lionel Messi en el Barcelona vs Liverpool por Champions League

Barcelona vs Liverpool. Lionel Messi se falló una situación inmejorable para el empate del equipo 'culé' ante los ingleses en el partido de vuelta por la semifinal de la Champions League.



En el minuto 15, Barcelona inició una jugada desde el mediocampo, Jordi Alba le dio un pase preciso a Lionel Messi para que anote ante Liverpool por Champions League.



Sin embargo, Lionel Messi no contó con Matip, quien le quitó el balón en el Barcelona vs Liverpool por las semifinales de la Champions League.



Lionel Messi se falló un gol en Barcelona vs Liverpool. (Video: Fox Sports)