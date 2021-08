Lionel Messi ya es del París Saint Germain. El mejor del mundo jugará al lado de Angel Di María, Neymar, Kylian Mbappé y Sergio Ramos. A los 34 años es multimillonario, pero aún quiere la gloria. Se fue llorando de su querido Barcelona, donde jugó casi veinte años, y ahora apuesta por ganarlo todo con el PSG, propiedad del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, y de Nasser Al-Khelaïfi. El crack argentino, que pasea su fútbol por el mundo, alguna vez, de niño, llegó a jugar en el Perú. Aquí la historia.

En 1997, Messi jugaba en las divisiones menores del club Newell’s Old Boys de Rosario. La institución rosarina aceptó una invitación de la Academia Cantolao para jugar ese año la Copa de la Amistad, tradicional torneo de menores que se desarrollaba en el Callao con equipos internacionales. Lio llegó con 10 años y era el más chiquito de su equipo. Como era usual, Cantolao, por motivos económicos, no alojaba a los cuadros visitantes en hoteles sino en las casas de los socios o de los jugadores del cuadro de la ‘v’ negra en el pecho.

Así, el futuro crack se alojó en la casa de la familia Méndez, en el mismo cuarto del hijo mayor del matrimonio, Kevin Méndez, quien jugaba en el Cantolao B. William Méndez, su papá, recuerda que e futbolista era muy callado, pero paraba a todos lados con su pelota. Incluso, Kevin afirma que una mañana se fueron a comprar juntos el pan a la panadería, y Messi hizo todo el camino de ida y vuelta dando pataditas al balón sin dejarlo caer.

Luego de los primeros partidos, donde él fue la estrella, Lio y su querido Newell’s pasaron a la final, precisamente con el Cantolao. La noche anterior lo llevaron a comer con la familia Méndez a un restaurante peruano y la comida le cayó mal. Hasta se desmayó y tuvieron que llevarlo de emergencia a un hospital porque estaba deshidratado. Sin embargo, cuando le dijeron que no jugaría la final, se levantó y dijo que se tomaría un Gatorade y entraría a la cancha. Así ocurrió.

En el partido, los de Rosario aplastaron por 10-0 al cuadro chalaco. Messi, con la 10 en la espalda, metió ocho golazos: de tiro libre, jugada y desde fuera del área. Lo sacaron minutos antes de que acabe el partido, pues estaba recibiendo muchas patadas. Un año después, cuando iba a pasar a River Plate, descubrieron que tenía una deficiencia de la hormona de crecimiento. El cuadro de la franja no quiso pagar el costoso tratamiento médico y el futuro crack, quien cumplió años el pasado 24 de junio, recaló en Barcelona.

“Lo que más recuerdo es que dejó su camiseta. Aún la conservo. Tuve el honor de jugar contra él cuando nadie presagiaba que iba a ser el más grande. Un chico sencillo, muy educado y amante del fútbol”, dijo Kevin Méndez.

UN CRACK

La Copa de la Amistad fue el primer campeonato internacional en el que participó y por eso el astro mundial no lo olvida. “Claro que me acuerdo, si no fue el primer campeonato internacional debe haber sido uno de los primeros. En esos campeonatos nosotros dormíamos en casa de familias. Con mis compañeros, cada uno tenía su anfitrión”, dijo hace algunos años.

De todos estos recuerdos hay solo un video de apenas 2 minutos donde se ve a Lio dribleando rivales, haciendo golazos o siendo felicitado por sus compañeros. Pero hay una escena que lo describe como un crack ciento por ciento. Al pitarse el final del partido, un jugador del Cantolao, triste por la derrota, se deja caer en el pasto y llora. Messi, que era felicitado por sus amigos y entrenadores, se da cuenta de esto, da media vuelta y se arrodilla para consolar al peruano. Luego ambos se abrazan para una foto. Crack.

