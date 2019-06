México vs Canadá: VIVO Juegan por el Grupo A de la Copa de Oro

México vs Canadá : EN VIVO ONLINE TV El cuadro del 'Tri' enfrenta a los ' Rojos' este miércoles en el estadio Sports Authority Field at Mile High de Denver, Colorado por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de Oro de la Concacaf. México busca un triunfo ante Canadá para consolidarse en el primer lugar de la serie. (9:30 p.m. hora peruana y mexicana) (TV: Televisa, TV Azteca, y Univisión TDN para México) (22:30 horas en Ottawa)



El partido México vs Canadá podría decidir al líder y primer clasificado a los cuartos de final de la Copa de Oro , si una de las dos selecciones consigue un triunfo y suma seis unidades.



En la previa del encuentro México vs Canadá, el Tri consiguió una goleada 7-0 ante Cuba y los Rojos se impusieron 4-0 ante Martinica. Los dirigidos por el DT Gerardo Martino son líderes de la serie por goles a favor (+7) y su rival de turno es segundo (+4) por la misma condición.



Los dos primeros de cada grupo de la Copa de Oro clasifican a las fases de eliminación directa. Por ahora, se enfretan México vs Canadá, los favoritos a seguir en competencia.



"Con México, el resto de los equipos van con el papel de víctima. El mejor escenario es no ser favorito", dijo el técnico de los Rojos John Herdman en la previa del México vs Canadá.

El DT Martino sostendrá su equipo para el duelo México vs Canadá, en Carlos Uriel Antuna, autor de un triplete ante Cuba, y Raúl Jiménez, que también marcó dos goles.



El técnico de los Rojos, también confía en sus atacantes Alphonse Davies y Jonathan David con miras al México vs Canadá. Se juegan a todo o nada.

Alineaciones posibles del México vs Canadá:



México : Ochoa, Rodríguez, Reyes, Araújo, Salcedo, Guardado, Alvarado, Gallardo, Jiménez, Rodríguez y Antuna.

Canadá : Borjan, Godinho, Hutchinson, Arfield, Piette, Osorio, Kaye, Davies, Hoilett, Cornelius y David.

