México vs Costa Rica: EN VIVO ONLINE TV El cuadro azteca juega ante los 'Ticos' este jueves en el estadio Universitario de Monterrey en partido amistoso internacional por la fecha FIFA. México va por un triunfo en casa ante Costa Rica.



México vs Costa Rica se enfrentan en un nuevo clásico de la Concacaf bajo las órdenes de dos técnicos interinos en el banco de suplentes: Ricardo Ferretti y Ronald González, respectivamente.



El equipo azteca con miras al México vs Costa Rica, tendrá en el once titular al atacante Chucky Lozano, con la premisa de romper la mala racha de cuatro derrotas seguidas (dos en Rusia 2018 y otro par de amistosos)



Situación similar atraviesan los Ticos en la previa del México vs Costa Rica, que no ganan desde su etapa de preparación mundialista y ya sumaron siete encuentros seguidos sin conocer victoria alguna.



El partido México vs Costa Rica encamina la preparación de ambas selecciones para el proceso de clasificación a Qatar 2022. Los Ticos ya cuentan con nuevo entrenador para su camino al próximo Mundial y la Copa de Oro 2019. Gustavo Matosas es el flamante DT y estará presente en el estadio.

Video: Gol de Lozano

"Independiente de que esté el nuevo entrenador en las gradas, siempre salgo a ganar y entregarme al máximo, cada uno tiene su estilo de juego y sabe qué hacer en la cancha, siento que no cambia nada", aseguró el zaguero Giancarlo González previo al México vs Costa Rica.



El Tri no se guardará nada para el partido México vs Costa Rica, ya que Ferreti convocó a sus estrellas. Hirving Lozano, Marco Fabián y Diego Reyes. Pero también ha pensado en la renovación del equipo con la presencia de Raúl Gudiño, Jonathan González y Roberto Alvarado.

México vs Costa Rica: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Lozano y Keylor Navas

Alineaciones posibles del México vs Costa Rica:



México: Raúl Gudiño; Jesús Gallardo, Diego Reyes, Néstor Araujo, Luis Rodríguez; Jonathan González, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Marco Fabián; Hirving Lozano, Raúl Jiménez.

Costa Rica : Keylor Navas, Giancarlo González, Oscar Duarte, Kendall Waston, Ronald Matarrita, Cristian Gamboa; David Guzmán, Allan Cruz, Bryan Ruiz; Joel Campbell y Johan Venegas.

