México vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Amistoso en Texas rumbo a Rusia 2018

México vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO. 'Aztecas' enfrentan este martes al conjunto 'Vatreni' en el AT&T Stadium de Texas en amistoso internacional rumbo a Rusia 2018. El partido arrancará a las 9:00 p.m. de Perú (8 p.m. de México) por Canal 5, Azteca 7, TDN y Univisión TDN.



¿Vas a seguir el México vs Croacia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



México buscará un nuevo triunfo ante Croacia luego de aplastar 3-0 a Islandia. El equipo de Osorio se medirá ante un rival que viene de caer 2-0 ante Perú en Miami.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 11:00 p.m.

Colombia / 9:00 p.m.

Chile / 11:00 p.m.

España / 4:00 a.m. (28 de marzo)

Ecuador / 9:00 p.m.

México / 8:00 p.m.

Perú / 9:00 p.m.

Paraguay / 10:00 p.m.

Uruguay / 11:00 p.m.

Estados Unidos / 10:00 p.m. (New Jersey / Miami)



Para el duelo con México, Croacia no alineará a varios de sus jugadores top. Ellos son: el portero Danijel Subacic (Mónaco), los mediocampistas Luka Modric y Mateo Kovacic (Real Madrid) y Marcelo Brozovic (Inter) y los atacantes Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter) y Nikola Kalinic (Milán).



El técnico de Croacia, Dalić, dejó libres a dichos futbolistas para que puedan integrarse a sus respectivos clubes. Iván Rakitic, del Barcelona, será el abanderado del equipo.



La última vez que México y Croacia se vieron las caras fue un 27 de mayo del 2017. Aquel día el 'Vatreni' derrotó 2-1 a los 'Aztecas' con goles de Cop y Tudor. 'Chicharito' Hernández puso el descuento.



México vs Croacia: Alineaciones probables



México: Ochoa; Gallardo, Araujo, Moreno, Layún; Molina, Guardado, Fabián, Vela; Hernández, Lozano.



Croacia: Kalinic; Vrsaljko, Corluka, Vida, Strinic; Brozovic, Rog, Rakitic, Kramaric; Pjaca, Cop.