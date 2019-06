México vs Cuba: EN VIVO Se enfrentan por la Copa de Oro 2019

México vs Cuba: EN VIVO EN DIRECTO El Tri enfrenta a los 'Leones del Caribe' este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, por la primera fecha del Grupo A de la Copa de Oro. México busca un triunfo ante Cuba para encaminarse al título del torneo de Concacaf. (9:00 p.m. hora peruana) (TV: Televisa, Azteca, TDN y Univisión)



El partido México vs Cuba será el inicio oficial de la era del técnico argentino Gerardo Martino al mando del Tri. El reto de los mexicanos es volver a afianzarse en el torneo en pro de su octavo título en la historia.



"Vamos a buscar dos cosas en la Copa Oro: la primera es obviamente el título y la segunda es aprovechar estar un mes juntos para que cada uno de los entrenamientos tenga como objetivo ratificar una idea que recién está empezando. Todos los equipos van creciendo, todos van evolucionando y hay que hacer poco caso de lo que se dice afuera a los que restan importancia a los rivales futuros", dijo Gerardo Martino en la previa del México vs Cuba.



En la previa del México vs Cuba el equipo del DT Martino consiguió cuatro victorias seguidas en duelos amistosos ante Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador. Ello, despertó y elevó las expectativas respecto a las chances del Tri para conseguir el título y clasificar al próximo Mundial.



Martino depositó su confianza en los referentes del equipo pero no ha perdido de vista la renovación de la selección. Por ello, para el duelo México vs Cuba, recurrirá a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Raúl Jiménez.



Además, México deberá rearmar su once tras las bajas conocidas de Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela.

Alineaciones posibles del México vs Cuba:



México: Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Andrés Guardado, Diego Reyes, Carlos Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Cuba : Sanchez, Baquero, Piedra, López, Rizo, Morejon, Sáez, Hernández, Santa Cruz, Caballero y Paradela.

