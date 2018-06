México vs Escocia EN VIVO. Los 'aztecas' se enfrentan a los escoces este sábado a las 7 p.m. en el mítico estadio Azteca con capacidad para 87 mil espectadores en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018. El partido irá por la señal de Televisa y Azteca TV .



La selección mexicana enfrenta uno de sus últimos partidos amistosos y su entrenador Juan Carlos Osorio definirá la lista de 23 figuras que convocará finalmente para Rusia 2018.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 7:00 p.m.

Colombia / 07:00 p.m.

Ecuador / 07:00 p.m.

Chile / 8:00 p.m.

España / 2:00 p.m. (Del 03 de junio)

Argentina / 9:00 p.m.

Los Ángeles / 5:00 p.m.

New Jersey / 8:00 p.m.



Actualmente, el 'tricolor' se ubica en el decimoquinto lugar del ranking FIFA y quieren ser el equipo sensación de Rusia 2018 . Inclusive, el día de ayer se reunieron con el presidente de su país, Enrique Peña Nieto y les dijo que los esperaba con la Copa del Mundo.



El equipo mexicano no se encuentra bien del todo porque Giovani Dos Santos, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes no se encuentran en óptimas condiciones físicas. Los cuatro no pudieron estar en el empate sin goles frente a Gales.



Por otro lado, la selección de Escocia viene de perder por 2 a 0 frente a nuestra selección peruana en el Estadio Nacional. Los escoceses no acudieron con su plantilla titular y el entrenador Alex McLeish ha preferido darle rodaje a los jóvenes futbolistas.



México y Escocia se han enfrentado en 4 veces durante toda su historia. Los 'aztecas' les ganaron en dos ocasiones, los europeos una vez y empataron el restante.



La selección de México enfrentará el 9 de junio a Dinamarca en Copenhague en su último amistoso previo a Rusia 2018. Luego, debutará en el mundial contra Alemania el próximo 17 de junio.



Mientras que, Escocia continuará su gira de partidos amistosos por todo el mundo. Los europeos no lograron clasificarse al mundial y esperan consolidad un buen equipo para 2022.



Probables alineaciones:

​México: Ochoa; Álvarez, Ayala, Alanís, Gallardo; Herrera, Molina, Dos Santos; Corona, Dos Santos y Jiménez.



Escocia: Archer; O'Donnell, Stevenson, McKenna, Mulgrew; McGeouch, McLean, McGinn, Phillips, McTominay y Murphy.