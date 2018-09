México vs Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO ESPN, TV Azteca y Univisión TV ONLINE Amistoso por fecha FIFA

México vs Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO. 'Aztecas' enfrentan a 'Los Yankees' este martes en el Nissan Stadium de Tennessee en amistoso internacional FIFA. El partido arrancará a las 7:30 p.m., de Perú y México por las señales de ESPN, TV Azteca y Univisión.



¿Vas a seguir el México vs Estados Unidos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



México del 'Tuca' Ferretti (técnico interino) no viene de la mejor forma la choque contra su eterno rival Estados Unidos. Su equipo cayó goleado 4-1 ante Uruguay, que contó con Luis Suárez endiablado (anotó doblete y dio asistencia).

Y como si eso fuera poco, México no podrá contar con dos jugadores de renombre. El portero Guillermo Ochoa y el delantero Hirving Lozano regresaron a sus clubes.



Por ello, el DT está obligado a hacer debutar a varios juveniles que convocó para la fecha doble de amistosos FIFA. Esto sin mencionar que no están figuras como 'Chicharito' Hernández y Andrés Guardado.



De todas formas, un México vs Estados Unidos siempre será muy atractivo para todos los hinchas del fútbol. Ojo: 'Los Yankees' cayeron 2-0 frente a Brasil. ¿Qué equipo se llevará la victoria? No te lo pierdas.

México vs Estados Unidos: Alineaciones probables



México: Lajud, Abella, Álvarez, Alanís, Arteaga, Aguirre, Alvarado, Hernández, Pineda, Pulido, Jiménez.



Estados Unidos: Steffen; Yedlin, Miazga, Brooks, Robinson; Trapp, Arriola, Adams, McKennie; Green, Wood.