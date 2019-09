México vs Estados Unidos EN VIVO se enfrentan en amistoso en New Jersey 

México vs. Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | El cuadro 'Tricolor' saltó el 'Muro' para visitar a las 'Águilas americanas' y enfrentarlas este viernes en un amistoso como preparación a las futuras Eliminatorias Qatar 2022. El duelo en el MetLife Stadium, de New Jersey fue programado desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y será trasmitido por TV Azteca y Televisa Deportes para México y Latinoamérica.

​

¿Vas a seguir el México vs Estados Unidos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en New Jersey.



Este México vs Estados Unidos será la ocasión perfecta para que el DT de la Tricolor, Gerardo "Tata" Martino, analice a jugadores, que no han podido estar en otras convocatorias como Héctor Herrera o Javier"Chicharito" Hernández.



Martino buscará continuar en este México vs Estados Unidos continuar la inercia positiva y encontrar mejores variantes para tener una selección mexicana con un fútbol dinámico basado en elementos jóvenes como Hirving 'Chuky' Lozano y otros jugadores de experiencia como el 'Memo' Ochoa en el arco y Carlos Salcedo en la defensa.



México vs Chile EN VIVO se enfrentan en amistoso en los Estados Unidos

México vs. Estados Unidos: Horarios



Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

México 7:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (07 de setiembre)

Para este México vs Estados Unidos, el entrenador norteamericano, Gregg Berhalter, podrpsa ver en acción al joven Pulisic, jugador del Chelsea, además de otros elementos como Josh Sargent, del Werder Bremen de Alemania o Tim Ream, del Fulham inglés.



El México vs Estados Unidos tiene una estadística a favor de los charros desde que ambas selecciones se enfrentan desde 1934. Los tricolores ganaron 34 veces, los del norte 19 y se dieron 15 empates.



Estados Unidos: Brad Guzan - John Brooks, Reggie Cannon, Sergiño Dest, Tim Ream, Sebastian Lletget, Alfredo Morales, Cristian Roldán, Wil Trapp, Christian Pulisic y Gyasi Zardes. DT: Gregg Berthalter.



México: Guillermo Ochoa - Erick Gutiérrez, Luis Montes, Jesús Manuel Corona, Roberto Alvarado, Jorge Sánchez, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Javier Hernández, Hirving Lozano y Marco Fabián. DT: Gerardo Martino.