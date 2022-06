México vs. Francia EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por semifinales del Torneo Maurice Revello, este jueves 9 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de México y Francia se medirá para definir a la segunda finalista del torneo juvenil, antes denominado Esperanzas de Toulon. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Marcel Roustan.

¿A qué hora se juega el México vs. Francia en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

México vs. Francia: canales del partido y cómo ver por TV

El México vs. Francia será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Marcel Roustan y será transmitido para México, por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN3, mientras que en Estados Unidos, en canal con los derechos es beIN SPORTS CONNECT.

México vs. Francia: así llegan los equipos al partido

La selección mexicana buscará la clasificación a la final del certamen juvenil, nada menos que ante la anfitriona Francia. El ganador de la llave, vale decir, se enfrentará al vencedor del choque que protagonizarán Colombia y Venezuela unas horas antes.

La Sub-21 de la ‘Tri’ alcanzó esta instancia, al ser el mejor segundo de los tres grupos, por encima de Argentina y Japón. En total, el combinado mexicano hizo seis puntos, producto de sus victorias a costa de Ghana e Indonesia.

Precisamente en elenco indonesio fue la última víctima de los mexicanos, que se impusieron gracias a un 2-0, con goles de Santiago Muñoz y Jorge Ruvalcaba.

“Mis respetos para Indonesia, en cualquier momento podían hacernos daño, pero de destacar el trabajo de estar haciendo la presión alta y que los defensas pudieran marcar un espacio”, declaró el entrenador de México, Raul Chabrand, al finalizar el cotejo.

Al frente estará Francia, que terminó como líder de su serie con siete unidades. ‘Les Bleus’ comenzaron su camino con una derrota en penales ante Panamá y, posteriormente, derrotó a Arabia Saudita y Argentina.