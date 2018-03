México vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO Televisa y Univisión TV ONLINE amistoso rumbo a Rusia 2018

México vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO. 'Aztecas' chocan ante 'Los Vikingos' este viernes en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, rumbo a Rusia 2018. El encuentro arrancará a las 9:00 p.m. de Perú (8:00 p.m. de México) por la señal de Televisa y Univisión Deportes.



¿Vas a seguir el México vs Islandia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y todas las reacciones post partido. ¡No te lo pierdas!



México e Islandia, ambos en Rusia 2018, cerrarán la jornada de partidazos de este viernes en Santa Clara, California, con miras a la cita mundialisa del mes de junio. ¿Qué selección se llevará el triunfo?



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



México / 8:00 p.m.

Perú / 9:00 p.m.

Colombia / 9:00 p.m.

Ecuador / 9:00 p.m.

Venezuela / 10:00 p.m.

Bolivia / 10:00 p.m.

Paraguay / 11:00 p.m.

Chile / 11:00 p.m.

Uruguay / 11:00 p.m.

Argentina / 11:00 p.m.

España / 3:00 a.m. (24 del marzo)



La última vez que México e Islandia se vieron las caras fue un 8 de febrero de 2017. Aquel día el equipo del técnico Osorio venció 1-0 a los auropeos con tanto de Pulido en el Estadio Sam Boyd de Nevada, Las Vegas.



México viene de disputar un amistoso ante Bosnia en San Antonio, Texas. Con gol de Ayala, los 'Aztecas' se llevaron el triunfo el pasado 31 de enero del presente año.



Luego de enfrentar a Islandia, México se medirá con Croacia. Mientras que 'Los Vikingos' harán lo suyo con el cuadro de Ricardo Gareca, la selección peruana.



México vs Islandia: Alineaciones probables



México: Corona; Moreno, Araujo, Gallardo, Salcedo; Herrera, Guardado, González; Vela, Peralta, Jiménez. Entrenador Juan Carlos Osorio.



Islandia: Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson; Berg Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Finnbogason, Dadi Bodvarsson. Entrenador: Heimir Hallgrimsson.