México vs Venezuela EN VIVO se enfrentan pensando en la Copa de Oro y Copa América

México vs Venezuela EN VIVO ONLINE EN DIRECTO Charros y llaneros miden fuerzas este miércoles en los Estados Unidos en un partido de preparación rumbo a la Copa Oro yCopa América para cada una de las selecciones. El duelo programado para las 7:30 p.m., se jugará en el estadio Mercedes-Benz Satdium de Atlanta y que puede seguirlo por la señal de Televisa y Azteca 7 para el territorio mexicano.



¿Vas a seguir el México vs Venezuela vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Este México vs Venezuela será el regreso de Gerardo 'Tata' Martino a la ciudad de Atlanta, de donde se marchó apenas en diciembre yéndose campeón por primera vez en la MLS, con el Atlanta United.



Este México vs Venezuela será el tercer duelo de Gerardo Martino, como entrenador de la tricolor. Los dos anteriores los ganó ante Chile (3-1) y Paraguay (4-2). A pocos días de escasos días de jugar la Copa Oro, el 'Tata' ha manifestado su preocupación por la calidad de sus rivales en la Confederación.



El 'Tata' convocó a 29 jugadores de los cuales dos son baja por lesión: el defensa Miguel Layún y el delantero Hirving Lozano. Con esos descartes, Martino ya sólo tendrá que cortar a cuatro jugadores.



El técnico Rafael Dudamel para este México vs Venezuela ha echado mano a casi toda su legión extranjera, con jugadores que militan en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, una generación dorada de Venezuela, cuyo país atraviesa una severa crisis.



La estrella de la vinotinto es Salomón Rondón, atacante del Newcastle, y tiene entre sus novedades al delantero Adalberto Peñaranda (Watford/ING) y el mediocampista Jefferson Savarino (Real Salt Lake/EEUU

México vs Venezuela:Alineaciones probables:



México: Jonathan Orozco - Luis Rodríguez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Jesús Gallardo, Jonathan dos Santos, Luis Montes, Andrés Guardado, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez. DT: Gerardo Martino.



Venezuela: Wuilker Faríñez - Roberto Rosales, Mikel Villanueva, Yordan Osorio, Luis Mago, Júnior Moreno, Tomás Rincón, Jhon Murillo, Darwin Machís, Salomón Rondón, Josef Martínez. DT: Rafael Dudamel.