Michael Owen destruyó a Fabio Capello: "Creo que es basura", dijo del extécnico de Inglaterra

Michael Owen criticó duramente a Fabio Capello, quien fuera su entrenador en la selección de Inglaterra y lo culpó de causar un "daño estratosférico" a su carrera y al "fútbol inglés en general". El exfutbolista no tuvo reparos y cuestionó sin atenuantes la etapa del italiano en los 'Tres Leones'.

"Acabó con mi carrera en Inglaterra, pero esa no es la razón por la que creo que es basura", afirmó Michael Owen en entrevista a Mirror, en el marco del lanzamiento de su libro autobiográfico "Mi vida, mi tiempo".

"Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ni una palabra en inglés. Todos nos mirábamos unos a otros. Yo pensaba: '¿Cómo nos va a dirigir este tipo?' Mirando hacia atrás, no tengo ni idea de qué hizo la FA nombrando a alguien que no sabía hablar inglés", confesó Owen.

El ganador del Balón de Oro en el 2001 reveló un episodio en el que Capello lo dejó en el banquillo en un partido y lo puso pocos minutos. "La prensa estaba por todas partes preguntándome si me había explicado por qué y qué me había dicho. Se dieron cuenta de que yo no estaba contento. Les dije que no me había dicho nada porque no sabía hablar inglés. Estaba de muy mal humor", indicó.

Michael Owen continuó con su relato y contó que "sentía que Capello creía que tenía que cambiar algo como seleccionador y ese algo era Michael Owen". "Cuando miro atrás siento mucho resentimiento", agregó.

Por último, Owen señaló que Capello "no solo interrumpió una carrera internacional que había ganado duramente, sino que también se convirtió en uno de los técnicos menos efectivos de la historia de Inglaterra".

