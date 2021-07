Michael Succar elogió los fichajes que hizo Alianza Lima en este 2021 para afrontar la Liga 1. Sobre todo de los ‘grandes’ nombres como Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Edgar Benítez. Todos con pasados en selecciones nacionales. Mira el video. ¡Se quita el sombrero!

“Con Jefferson Farfán recuperado, estamos hablando de tres jugadores (más Hernán Barcos y Edgar Benítez) con un nivel de jerarquía que es difícil de juntar en un equipo de Primera de Perú”, resaltó Michael Succar en el programa ‘Al Ángulo’.

“Benítez no viene de estar parado seis meses ni un año. Viene de disputar 20 partidos en la Primera de Paraguay. No es Cerro Porteño ni Olimpia, pero en Sportivo Luqueño. Y con un pasado no tan lejano de selección”, añadió sobre el reciente refuerzo de Alianza Lima.

“Con Barcos estamos hablando de un jugador que jugó en la selección argentina. A Jefferson no hace falta describirlo”, cerró Michael Succar en Movistar Deportes.

“Y tienes a: Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez y Sebastián Gonzales Zela. Hay 6 delanteros para escoger por características y combinaciones”, acotó Diego Rebagliati.

Michael Succar sobre fichajes de Alianza Lima: "Tiene 3 jugadores de nivel que es difícil juntar en Perú". (Movistar)

