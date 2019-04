"Miguel Ángel Russo chantajeó a Alianza Lima", aseguraron en Fox Sports Radio Perú tras salida del técnico [VIDEO]

La salida de Miguel Ángel Russo sigue dando que hablar. En Fox Sports Radio Perú aseguran que el técnico argentino "chantajeó" a los directivos de Alianza Lima para irse del banquillo grone. ¿Qué pasó? No te pierdas el video.



"Antes del partido con Internacional, los jugadores sabían que Miguel Ángel Russo no seguía más. Él tomó la decisión de no seguir por más que el club le había dado la palabra que lo ayudarían a remontar la situación para el Torneo Clausura", lanzó Peter Arévalo.



"Siendo Miguel Ángel Russo el que quiere romper el contrato, no quiso asumir la penalidad. Incluso solicitó que le paguen los 25 días trabajados. La directiva de Alianza Lima llegó a un acuerdo y él cede 90 mil dólares de penalidad", continuó.



Tras ello, Carlos Univazo tomó la palabra. "En la penúltima conversación, Russo le dice (a los directivos) 'déjenme ir porque no le encuentro la vuelta al equipo; y por lo tanto, si no me dejan ir yo voy a seguir perdiendo. Y cuando me boten yo les voy a cobrar hasta el último centavo'. A ese nivel de chantaje llegó Russo".



Miguel Ángel Russo se fue de Alianza Lima tras 10 partidos sin conseguir la victoria. El DT solo duró 3 meses en tienda blanquiazul.

MIRA AQUÍ EL PROGRAMA VÍA YOUTUBE. PALABRAS DE ARÉVALO Y UNIVAZO EN LOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS