Miguel Ángel Russo se despide de Alianza Lima y empieza trato con Huracán de Argentina |VIDEO |FOTOS  

Miguel Ángel Russo , no aguanta más. Sabe que el carro que está bajo su dirección no va a ninguna parte. El DT de Alianza Lima , pese al respaldo de la administración victoriana, decidirá dejar la conducción del cuadro victoriano y ya se descubre una posible razón: Club Atlético Huracán.



La decisión del entrenador de Alianza Lima ha tomado por sorpresa hasta sus propios jugadores que ingresan al campo con esta idea para enfrentar a Inter por la Copa Libertadores. La Administración íntima también se ha visto sorprendida debido a que primero se enteró por la versión de un amigo del DT en argentina que lo liga al Club Atlético Huracán.



Las dudas se despejaron por la mañana, cuando el propio técnico comunicó sobre su decisión de no seguir al frente de Alianza Lima y ahora tendrán que ponerse de acuerdo en el tema contractual con la directiva.



Miguel Ángel Russo da un paso al costado y argumenta en su interna que no cuenta con un plantel de jugadores que pueda revertir la pésima situación, además de tampoco considerar decente el nivel y la organización del campeonato peruano (Liga 1).



El entrenador tampoco logró una conexión con sus jugadores además hubo una crítica constante al preparador físico quien no pudo prevenir las lesiones con desgarro de algunos jugadores como: Fuentes, Cruzado, Rosell, Salazar, Cuba y Manzaneda .