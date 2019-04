Miguel Ángel Russo: Le preguntaron por supuesto "chantaje" a Alianza Lima y así respondió en aeropuerto [VIDEO]

Miguel Ángel Russo atendió a los medios locales antes de partir a Argentina tras dejar el cargo de técnico en Alianza Lima. El 'profe' aprovechó las cámaras para responder sobre supuesto "chantaje" al club íntimo para dejarlo ir. Mira el video



"Es decisión mía (irme de Alianza Lima). Contento con los jugadores, contento con el trato que me ha dado el club. El fútbol tiene este tipo de cosas. Son situaciones personales. No tengo otro club ni acepto charlar. He decidido este camino", arrancó Miguel Ángel Russo.



"Hay decisiones que son personales. Hubo un hecho que para mí dentro mi forma de vida y circunstancia es claro. Nada más", continuó el DT argentino.

Asimismo, Miguel Ángel Russo se refirió a las declaraciones de Peter Arévalo y Carlos Univazo en Fox Sports Radio Perú, quienes aseguraron que el técnico "chantajeó" a Alianza Lima.



"Yo no amenazo. Cuando hablo de cosas personales el dinero no existe. Yo me salí por situaciones, no mezclen las cosas. Todo el mundo va a hablar y tiene derecho. Pero la gente que participó en esto (la negociación de su salida) sabemos cuál es la realidad", cerró.