No lo esperaban, tampoco lo imaginaron y ahora lo lamentan. Todos se miran con cara de preocupación en Matute. Uno de sus seleccionados, el defensa Miguel Araujo, asume su futuro bien lejos de La Victoria.



“Alianza todavía no me ha llamado para renovar, pero mi expectativa es emigrar al extranjero después del repechaje. Mi contrato culmina en dos meses y podré partir sin problemas”, comentó.



Y si alguien cree que todavía hay una lucecita, se equivoca. “Con la bendición de Dios y el esfuerzo que uno puede poner en el campo, se van a consolidar las propuestas. Mientras no haya arreglado, no me adelanto a asegurar nada”, añadió.



No pasó desapercibido para Pablo Bengoechea ahora que volvió a los entrenamientos. “El profesor me felicitó por mis actuaciones y me pidió que esté tranquilo, que solo falta un pasito y ahora hay que pensar en el campeonato peruano y lo haré”, concluyó.



Se va porque ya quiere ‘volar’.

Miguel Araujo: "Mi expectativa es ir al extranjero, Alianza no me ha llamado para renovar"

