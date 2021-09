El último viernes, Emmen FC consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Eerste Divisie (Segunda División de Holanda) con la presencia del defensor peruano Miguel Araujo 2-1 ante Nac Breda por la fecha 7.

Y es que desde que el peruano Miguel Araujo se reintegró a su equipo debido a unos temas documentarios, su equipo Emmen FC consiguió ganar ambos partidos logrando seis puntos importantes que lo suben a puestos expectantes para volver a pensar en el ascenso la próxima temporada. No lo digo yo, lo dice el presidente del equipo Ronald Lubbers en conversación exclusiva con TROME.

“Nos da un descanso en la defensa y el poder en esa parte del campo cuando es necesario. Y, por supuesto, su calidad general es clave. Es un líder”, manifestó el presidente a TROME en exclusiva.

“El impacto de Miguel fue enorme. El equipo tenía más confianza. Ha estado muy bien esta noche”, agregó.

Miguel Araujo, su calidad humana y cualidades claves para Emmen

Antes que Miguel Araujo pueda debutar en la Eerste Divisie (Segunda División de Holanda), su equipo Emmen FC no tenía buenos resultados. Sin embargo, tras solucionarse el inconveniente documentario, volvió al campo y lo hizo con dos triunfos consecutivos. Su velocidad para los cruces e interceptar a los rivales han sido importantes para que su equipo consiga resultados importantes.

“Miguel es realmente un gran tipo y una persona muy agradable. He trabajado con muchos jugadores profesionales, los últimos 17 años y realmente me gusta como persona y es un gran jugador con una actitud perfecta. Él también me tiene mucho respeto (como presidente del FC Emmen) y él recibe el mismo respeto de mi parte. Genial trabajar con este chico”, sentenció.

