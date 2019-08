Miguel Trauco: Periodistas franceses pronuncian mal su nombre y peruano los corrige así  |VIDEO |FOTOS 

Miguel Trauco no solo ha empezado a conocer a sus nuevos compañeros del Saint Etienne , también le ha tocado reconocer a la prensa local, en la que ha despertado mucha curiosidad, no solo por su juego, sino también por la pronunciación de su nombre y su apellido, que podría empezar a sonar desde este sábado en la Ligue 1.



El nuevo refuerzo del Saint Etienne tuvo paciencia para enseñarle a los periodistas franceses como es la correcta dicción de su nombre. "Migüel, no. Es Miguel, Miguel Trauco", dijo el lateral con paciencia y con una sonrisa en el rostro.



Sainit Etienne presentó a Miguel Trauco el martes como uno de los nuevos refuerzos de la temporada por las próximas tres temporadas y este miércoles tuvo su primer entrenamiento, pensando en su debut en la Ligue 1.



MIguel Tracuo explicó así su como se pronuncia su nombre a los periodistas de Francia

Saint Etienne inicia su participación en la Ligue 1 este sábado (1 p.m.) y Ghislain Printant, entrenador de los verdes, podría contar con el peruano cuando enfrente al Dijon en calidad de visita.