La última convocatoria de la selección peruana trajo algunas novedades una poco positivas pata Miguel Trauco, quien recientemente fue presentado como refuerzo de San José Earthquakes de la MLS, pero quedó fuera de los planes de Juan Reynoso para los amistosos ante México y El Salvador en los Estados Unidos.

MIRA TAMBIÉN: El día que Andrés Mendoza fue elogiado por Maradona y lo celebró con una muchacha

El lateral fue desplazado de la delegación que viajará el próximo domingo a Los Ángeles por Marcos López, Lateral Izquierdo que logró superar una lesión y meterse en la lista de jugadores hábiles en la Europa League con Feyenoord y su posible lugar como reemplazo lo ha ocupado Nilson Loyola de Sporting Cristal.

El jugador fue breve respecto a su exclusión de esta primera convocatoria y uso por delante el buen inicio del equipo en esta nueva era. “ Es un técnico nuevo. Esperemos que le pueda ir bien al profe Reynoso y, bueno, siempre que a la selección le vaya bien, yo estaré contento ”, señaló el lateral quien tiene 68 partido con la franja en el pecho para GOL PERÚ.

Miguel Trauco comenta su no llamado a la selección peruana (Video: GOLPERU)

Miguel Trauco: “Estoy contento aquí”

El sabor amargo de los vivido este viernes el jugador lo esta asimilando por su nueva aventura en la MLS. “ Estoy contento aquí. Es un grupo muy bueno, me ha recibido muy bien. Todos son muy abiertos, ya hice un par de amigos. Volver después de tres meses es difícil, pero este grupo hace que sea más fácil ”, reveló el mundialista.

San José Earthquakes fichó a Miguel Trauco como jugador libre. Luego de su inesperada salida de St-Étienne de Francia, tras descender en la temporada 2021/22 y que ahora pelea por volver a la máxima categoría desde el campeonato de segunda división.

Tras esta salida el jugador volvió a Tarapoto entrenando por su cuenta junto a su exequipos Unión Comercio hasta encontrar una nueva oportunidad en el futbol internacional. y esta llegó desde los la MLS. “Me sorprendió bastante porque lo que afuera, en Perú, se habla de la MLS no es exactamente lo que se vive aquí adentro. Es una liga muy competitiva, de mucho físico y eso a uno le sirve y le ayuda bastante para seguir creciendo”, afirmó.

Miguel Trauco pidió referencias a ruidía y Marcos López

El zurdo ha firmado San José Earthquakes hasta diciembre del 2023 con una posibilidad de renovar. El lateral confirmó que antes de firmar habló con sus compañeros de la selección que lograron éxito en este competitivo medio. “ Hablé con ‘ Marquitos’ ( Marcos López ) y Raúl Ruidíaz quienes son mis grandes amigos. Ya tengo conocimiento de algunas cosas. Le he estado preguntando a Marcos sobre el club y por el momento todo bien ”, dijo sobre al compañero que va a reemplazar esta temporada.

Nuevo técnico de San José lo incluyó en sus planes

Miguel Trauco está convencido de aprovechar esta oportunidad y para ello se ha involucrado en el plan del nuevo estrega. “Me encantó el proyecto que ellos (San José) tienen para el próximo año. Estuve hablando con el próximo entrenador. No puedo entrar en detalles de lo que hablé, pero me pareció muy interesante le proyecto. Vengo a sumar y a dejar todo para que podamos conseguir grandes cosas”, apuntó el lateral que fue contactado por con Luis Gonzáles, exjugador de Sporting Cristal, quien hoy se encargara del equipo después del mundial de Qatar 2022.