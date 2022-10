San Jose Earthquakes se quedó con las ganas de clasificar a los playoffs de la MLS y, con ello, la temporada terminó para el equipo de California. Miguel Trauco, por ahora, tiene un periodo de descanso. De hecho, hace unos días, el ‘Genio’ fue captado llegando al concierto de Daddy Yankee. Tiempo hay, también para hablar de fútbol.

Recientemente, Trauco concedió una entrevista para radio Ovación y reveló que hubo la opción de regresar a Universitario de Deportes antes de unirse al cuadro de la MLS. ¿Qué pasó, por qué no se concretó? El zurdo dio sus razones.

“Hubo algunas cositas que por ahí me llevaron a no aceptar porque el club estaba peleando arriba y me exigían que yo entre de frente a pelear el puesto, y yo no había entrenado casi nada. Por ese lado, para no quedar mal con el club ni con la hinchada, voy a otro sitio para entrenar de cero”, indicó.

Asimismo, Trauco se refirió a la polémica que surgió por la lista de viajeros a Qatar para el partido entre Perú y Australia por el repechaje mundialista. “Me molesta que la gente sea tan ligera en dar una opinión pensando que a nosotros no nos duele y no es así. Creo que muchos tomaron el tema del viaje donde señalaron más a Cueva con el tema de los que viajaron y fue un tema que nos molestó bastante porque agarran a dos personas, pero viajaron varios familiares”, expresó.

Por otro lado, el deportista de 30 años -que quedó fuera de las recientes convocatorias de la selección peruana- aseguró que Juan Reynoso tiene mucho para aportara la ‘Blanquirroja’.

“No hay duda de lo que pueda brindar a la selección. Si llega a plasmar la idea que él tiene, va a ser una buena campaña. Hablamos por teléfono un poco de lo que va a hacer ahora y, en esta buena etapa, quisiera que sea de la mejor manera”, apuntó.