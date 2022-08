ASCENSO Y CAÍDA. Hablar de Miguel Trauco era referirse a un correcto lateral que fue titular inamovible en la selección peruana y de la que hoy parece estar lejos. El marcador se encuentra en nuestro país desde hace un par de meses y sin haber podido encontrar club, un hecho a todas luces llamativo. Trauco, quien ahora está más presente por su petición en el vuelo a Doha para el repechaje, que en volver a un nivel competitivo teniendo apenas 29 años y con cualidades importantes.

Si nos centramos en esto último ¿ Qué sucedió entonces para que Miguel Trauco no despierte el interés de ningún club? Si nos remitimos a continuidad, el marcador izquierdo no juega a nivel de club desde el 29 de mayo, cuando Saint-Étienne perdió la categoría por penales contra Auxerre. Hay que recordar que por selección estuvo hace dos meses en la derrota contra Australia que nos impidió ir a Qatar 2022.

Miguel Trauco no se encuentra lesionado, porque según Transfermarkt su última dolencia no fue física, sino de Covid-19 y sucedió hace siete meses. Por ello, en Trome.pe vamos a analizar las posibles causas por las cuales el lateral no puede conseguir equipo.

Miguel Trauco y los problemas para marcar

Miguel Trauco es un lateral con buen pase largo y correctos centros. Su grave problema siempre estuvo en las marcas, en cuidar su espalda y en el cierre como central y juego áereo. Durante su paso por Flamengo la prensa brasileña lo ‘destruyó' en 2017 por sus pésimos partidos en la final del Torneo Carioca y en un cruce contra San Lorenzo, que le costó al ‘Fla’ la eliminación de la Copa Libertadores.

Miguel Trauco tiene muchos problemas para marcar y en Flamengo empezó a demostrarlo (Foto: EFE)

A nivel de selección combinó buenas y malas actuaciones. Una de estas últimas fue por Eliminatorias contra Paraguay de visita en la que se le contabilizaron hasta 13 pases imprecisos. Jugando para Saint-Étienne en la última temporada, fue titular en 12 partidos de la Ligue1 y su equipo recibió goles en todos y apenas ganó un duelo.

Miguel Trauco y la pérdida de la titularidad en sus clubes

El lateral tuvo un ascenso fulgurante cuando pasó de Universitario al poderoso Flamengo en 2017 (aunque lo hizo en calidad de libre) y posteriormente se fue a jugar a la atractiva Ligue1 de Francia, fichado por Saint-Étienne en 2019 y por un millón de euros. Aquí hay una coincidencia, en ambos clubes arrancó a ‘full’ y luego pasó a la banca.

Miguel Trauco perdió la categoría con Saint-Étienne en este 2022 y no le renovaron contrato [FOTO]

En sus primeros dos años con el ‘Fla’ por el Brasileirao, Trauco jugó 23 partidos la primera temporada y 12 la segunda. Increíblemente, en la tercera apenas un duelo y en las últimas dos campañas, antes de irse, solo estuvo presente en cinco partidos de cada una . Por Saint-Étienne su máximo número de presencias llegó a ser 27, sin embargo se despidió del equipo con solo 4 partidos y hasta jugando con el tercer equipo.

Miguel Trauco y su vida fuera de las canchas

Mientras menos jugaba, más notoria se hacía la presencia de Miguel Trauco en los programas de espectáculos. Relacionado a varias mujeres, entre ellas la sobrina de Jefferson Farfán, una cantante cubana, una joven chiclayana con la que estuvo horas después de perder ante Argentina por Eliminatorias, etc.

Dalia Durán echa a Miguel Trauco

Además los continuos problemas con la madre de sus dos hijos, Karla Gálvez quien aparecía declarando en su contra en más de un programa, tampoco ayudan mucho en su perfil fuera de los campos de juego. Más si tomamos en cuenta que a nivel europeo, los clubes fichan con dos carpetas: la futbolística y la que hace referencia al comportamiento del jugador fuera de los partidos.

Miguel Trauco y un ego peligroso

Pasar de jugar en Unión Comercio a Universitario y luego codearse con estrellas en Francia, no puede ser asimilado de igual manera por todos. Al parecer Miguel Trauco no lo llevó de la mejor manera y en los clubes no son muy bien vistos los jugadores que adoptan ‘poses’. En Brasil, la prensa lo criticó más de una vez por elevar su ego al ser jugador de Flamengo.

En la selección pasó lo mismo. Si un jugador pide que viaje su barbero junto al plantel (extraña necesidad) pero luego no se le ve en la ronda de penales definitoria, uno puede deducir que las prioridades superficiales son más notorias que la valentía.

Miguel Trauco tuvo varias concesiones en la selección peruana (Foto: Prensa FPF / Collage)

Miguel Trauco, lateral de selección y de 29 años está sin equipo. Mientras otros juegan, él está en alguna fiesta en Tarapoto. Esperemos pueda volver a pegarle a una pelota pronto.

