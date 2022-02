Declaraciones que sorprendieron. Mike Tyson es uno de los boxeadores más importantes de la historia y, en en una conversación con Shannon Sharp, el estadounidense confesó que la muerte de su madre fue importante para que sobresaliera como boxeador.

El campeón más joven en la historia de los pesos pesados brindó declaraciones en el podcast ‘Club Shay Shay y sostuvo que: “Una de las mejores cosas que me pasó es que falleciera mi madre, porque mi madre me cuidaba como un bebé. Nunca hubiera entrado a las peleas callejeras, nunca me hubiera defendido”

“A los 14 pensé que ya podía ser campeón del mundo.Gané campeonatos nacionales, tenía récords de nocauts, perdí con el eventual campeón. Una vez que me hice profesional, toda mi vida cambió y vencía a todos. Y todo cambió cuando me volví campeón”, agregó Mike.

Cabe destacar que, la madre de Tyson falleció cuando tenía 16 años y, tras ello, la custodia de Kid Dynamite fue brindad al entrenador Cus D’Amato, quien tenía par de años siendo su instructor.

Mike Tyson escogió al mejor peleador

“Eso es difícil, hay un par, pero si te tienes que ir con uno es con Canelo. Todavía hay algunos en los jóvenes que están por salir a la luz. Canelo está casi a punto de salir y creo que tiene algo con Benavidez, es un gran luchador, será un gran hombre, hay tantos grandes luchadores por ahí”, sostuvo Iron Mike en el podcast del ex jugador de la NFL.