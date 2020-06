Mike Tyson está de vuelta y mientras recupera su mejor forma física para subirse al ring de boxeo el multicampeón del mundo confesó detalles sobre su vida, algunos pasajes oscuros de su pasado y relacionados a su vida sentimental llegando al Lakiha Kiki Spicer su tercera esposa.

Mike Tyson ha tenido muchas relaciones sentimentales y casi todas han terminado en los tribunales y otras lo han llevado a declarar ante la policía. Hasta que encontró a la mujer que lo puso en vereda y con la que subió al altar por tercera vez en el 2009.

Mike Tyson reconoció ser una apasionado de la compañía femenina en su vida, pero aclaró que su actual relación ha revolucionado su vida a todo nivel “Sin mi esposa, soy un animal salvaje. Veo a las mujeres de manera diferente ahora que he crecido. De joven las veía como puro placer. Ahora que soy mayor, las veo como la otra mitad", comentó el campeón de los pesos pesados.

Mike Tyson tocó la gloria cuando solo había cumplido los veinte años un récord hasta ahora no superado. Una de las características del boxeador es que siempre andaba acompañado de una bella mujer a su lado. “Por eso me casé tres veces... porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría. Soy un soldado. No puedo pensar por mi cuenta, necesito que alguien lo haga. Me conozco”, contó.

La actriz Robin Givens fue la primera esposa de Mike Tyson (1988) y luego llegó un accidentado divorcio con denuncias de violencia de género. Las segundas nupcias del campeón de los pesos pesados sería con la universitaria, Monica Turner, con quien tuvo

un matrimonio de seis año que finalizó en el 2003.

Lakiha Kiki Spicer, de 43 años, conoció a Mike Tyson gracias a su padre quien era amigo de Don KIng promotor del campeón del mundo, pero la joven era menor de edad. Luego el tiempo pondría ala pareja en el mismo camino y el romance perdura hasta hoy.