Mike Tyson no deja de sorprendernos llevando el boxeo a todos los niveles del deporte mundial, primero fue con jugadores de la NBA, hoy el turno fue para el deporte blanco, pues la tenista Serena Williams se puso en las manos del campeón de mundo más carismático de los pesos pesados.

Mike Tyson, se volvió viral este jueves al compartir desde sus redes sociales un video de menos de un minuto en el que se observa el duro entrenamiento que desarrolla con Serena Williams. La tenista con guantes de color rojo realiza una serie de golpes en el costal de arena que ha dejado sorprendido al campeón del mundo de 53 años.

Serena Williams también campeona en Wilmbledon y Roland Garros llegó hasta la casa de Mike Tyson en Boca Raton, en La Florida. Allí los deportistas demostraron por qué son los mejores del mundo en sus disciplinas junto ala tenista estuvo su entrenador Patrick Mouratoglou, quien ha visto con buenos ojos esta variante en su preparación.

Mike Tyson enseña boxeo a Serena Willians

Con la ropa deportiva que usa para entrenar en una cancha de tenis Serena Williams se puso frente al saco de arena donde ensayó algunos movimientos como el “jab” y el “recto de derecha” que Mike Tyson tuvo que soportar detrás del costal.

“No quisiera subir al ring contra la mejor de todos los tiempos”, detalló Mike Tyson desde su cuenta de Twitter acompañando al video que dura 40 segundos. “Ella tiene mucho poder”, comentó el campeón en su cuenta de Instagram. Una de los que contestó a esa publicación fue Hilary Swank, la actriz que interpretó a la boxeadora Maggie Fitzgerald en la película ‘Million Dollar Baby’: “¡Ojalá estuviera allí!”, se lamentó.

Serena Williams ha sido una de las principales activistas en emparejar las ganancias entre el tenis masculino y femenino: “No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Definitivamente ese no es el caso. Trabajé igual de duro desde que tenía tres años o antes, definitivamente sé que toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel y no me deberían pagar menos por mi género”, expresó para el portal Tennis World USA.