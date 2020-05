Luego que Mike Tyson anunciara que estaba dispuesto a volver a la competencia luego de superar la pandemia de coronavirus, un nuevo anuncio ha entusiasmado a los seguidores del deportes de los puños y es el regreso de uno de los mejores pesos pesados de la historia: Evander Holyfield, ex campeón del mundo quien admitió su intensión de volver a subirse a un ring de boxeo solo por fines benéficos.

Evander Holyfield, comentó esta intensión desde su cuenta de Twitter y no pasó mucho tiempo para que sus seguidores le pidan la revancha de esa pelea en la que Mike Tyson mordió la oreja de su contrincante. Una revancha que después de 20 años los seguidores no han renunciado a vivirla.

Evander Holyfield marcó su retiro del boxeo en 2011,y hoy con 57 años compartió imágenes suyas preparándose para su regreso, tal como lo hizo Mike Tyson, que a sus 53 años sigue entrenando y dando clases de boxeo a las estrellas de Hollywood.

Mientras tanto, Mike Tyson ya tiene su primer pelea confirmada y será en Australia, por la que recibirá un millón de dólares. Los empresario ya empiezan a pensar en una revancha de la polémica pelea llamada “The Sound and the Fury” (“El Sonido y la Furia”), realizada en en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas el 28 de junio de 1997, en la que se disputaba el título de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).