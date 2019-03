Errol Spence domina a Mikey García, retiene el título y desafía a la leyenda Manny Pacquiao | VIDEOS | FOTOS

Errol Spence demostró ser mejor que Mikey García y lo venció en esta pelea válida por el título wélter de la Federación Internacional de Boxeo, con una amplia decisión unánime, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, Texas. Tras su victoria, la leyenda del boxeo mundial, Manny Pacquiao, subió al ring y aceptó el desafío lanzado por 'La Verdad' Errol Spence.



Tras derrotar por decisión unánime (120-107, 120-108 y 120-108) Errol Spence no desaprovechó la ocasión de llamar a Manny Pacquiao que se tomaba fotos con algunos fans.



"Para mi sería un gran honor enfrentarme a Manny Pacquiao", manifestó 'La verdad' Errol Spence Jr. al momento de ser entrevistado. A lo que el 'Pacman' respondió 'por qué no'.

¡QUIERE A PACQUIAO EN SU PRÓXIMA PELEA! #BoxeoxFOX | Tras derrotar a Mikey García, Errol Spence Jr. solicitó la presencia del filipino para realizarle el desafío.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EIpic.twitter.com/qkdHGDinV2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de marzo de 2019

La pelea tuvo como amplio dominador a Errol Spence, quien supo imponer su mayor presencia física ante un Mikey García que se presentaba en la división de los 67 kilos por primera vez y que vio disminuidas sus cualidades boxísticas, que todos le conocemos.



Pese a que nunca estuvo en peligro de sufir un knockdown, M ikey García recibió una cantidad de golpes, que nunca recibió en toda su carrera.



¡EL ÚLTIMO ROUND!#BoxeoxFOX | Repasamos la acción del asalto final. Spence dominó como toda la pelea pero no pudo tirarlo a Mikey.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EIpic.twitter.com/DPJW3xdzX9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de marzo de 2019

De esta forma Errol Spence continúa sumando victorias a su impresionante récord (25-0) y buscará unificar su cinturón con el de Manny Pacquiao, aunque un eventual regreso de Floyd Mayweather (quien también estuvo en el AT&T Stadium) podría terminar con sus planes.



En tanto, Mikey García perfectamente podría volver a la categoría de los pesos livianos, en las que brilla con luz propia el ucraniano Vasily Lomachenko.



(Información previa)

Uno de los combates más esperados del 2019 tendrá lugar este sábado, cuando el peleador de raíces mexicanas Mikey García se enfrente al campeón mundial wélter Errol Spence Jr., en una verdadera batalla de invictos, que seguramente coronará a la próxima gran figura del deporte de los puños, en el estadio de los 'Vaqueros' de Dallas, el AT&T de Texas este sábado desde las 8 de la noche. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.



La pelea entre Mikey García y Errol Spence Jr es considerada por los entendidos como uno de los grandes combates de la primera parte del 2019, porque estarán frente a frente dos de los boxeadores más dominantes de la actualidad. Por ello no te puedes perder EN VIVO el encuentro entre Mikey García y Errol Spence Jr.

Mikey García buscará conquistar su quinto título mundial, el mismo que lo podría catalogar en la categoría de estrella, sin embargo tendrá un dura tarea cuando se mida a Errol Spence.

Errol Spence es el actual monarca de la división wélter de la FIB. Llega a este combate con la condición de invicto (al igual que Mikey García) y es considerado por muchos como el mejor peleador welter por encima de Terrence Crawford y Manny Pacquiao.



Para este combate estarán en disputa el título mundial wélter que posee Errol Spence y también el título diamante del Consejo Mundial de Boxeo.



Spence Jr. vs Garcia. The world will be watching! pic.twitter.com/0ecl1cmlI2 — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 11 de marzo de 2019

El combate entre Mikey García y Errol Spence será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports desde las 8 de la noche (hora peruana), mientras que en los Estados Unidos podrá ser visto bajo la modalidad de PPV.



MIKEY GARCÍA VS ERROL SPENCE (Hora y canal)





Perú/ 8:00 p.m. Fox Sports

Argentina / 10:00 p.m. Fox Sports

Paraguay / 10:00 p.m. Fox Sports

Uruguay / 10:00 p.m. Fox Sports

Chile / 10:00 p.m. Fox Sports

Bolivia / 9:00 p.m. Fox Sports

Ecuador / 8:00 p.m. Fox Sports

Colombia / 8:00 p.m. Fox Sports

México / 7:00 p.m. Fox Sports

Estados Unidos / 8:00 p.m. Fox Sports PPV



El resto de la cartelera principal del combate entre Mikey García y Errol Spence lo completan: Luis Nery vs McJoe Arroyo (peso gallo), J'Leon Love vs. David Benavidez (peso supermedio) y Chris Arreola vs Jean Pierre Augustin (peso completo).



Ahora que ya sabes como ver el encuentro Mikey García vs Errol Spence no te lo puedes perder, además, recuerda que la mejor información del combate la encontrarás en Trome.pe.