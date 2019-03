Mikey García vs Errol Spence: Día, hora y canal del combate que paralizará al mundo del boxeo 

Mikey García vs Errol Spence HORA Y CANAL. Uno de los encuentros más esperados por los aficionados del boxeo se llevará a cabo este fin de semana: El invicto y gran talento mexicoamericano Mikey García afrontará el desafío más difícil de su carrera, cuando desafíe al campeón del peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo, el también invicto Errol Spence, por su corona mundial.



Como siempre ocurre en las peleas de boxeo, en la previa hay una gran confusión de los fanáticos por saber qué canal tiene los derechos televisivos para la transmisión de los combates y en el caso de Mikey García vs Errol Spence, esta no es la escepción.



Pues bien, en esta nota aclararemos todas tus dudas. Primero te contamos que el combate Mikey García vs. Errol Spence se llevará a cabo el sábado 16 de marzo en el AT&T Stadium.



Pues bien en Perú y en gran parte de Latinoamérica, el encuentro entre Mikey García y Errol Spence Jr. será transmitido por la señal de Fox Sports, desde las 7:00 de la noche del sábado (hora peruana).



En tanto, en los Estados Unidos el encuentro entre Mikey García y Errol Spence irá por la nueva señal de pago de Fox Sports , 'Fox Sports PPV.'

MIKEY GARCÍA VS ERROL SPENCE (Hora y canal)





Perú/ 7:00 p.m. Fox Sports

Argentina / 9:00 p.m. Fox Sports

Paraguay / 9:00 p.m. Fox Sports

Uruguay / 9:00 p.m. Fox Sports

Chile / 9:00 p.m. Fox Sports

Bolivia / 8:00 p.m. Fox Sports

Ecuador / 7:00 p.m. Fox Sports

Colombia / 7:00 p.m. Fox Sports

México / 6:00 p.m. Fox Sports

Estados Unidos / 7:00 p.m. Fox Sports PPV



Ahora que ya sabes como ver el gran encuentro entre Mikey García y Errol Spence Jr. que definirá a uno de los mejores boxeadores librar por libra, no te lo puedes perder. Recuerda que la mejor información de este combate, la encontrarás en Trome.pe.