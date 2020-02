Mikey García vs. Jessie Vargas se enfrentan en la pelea más importante de este fin de semana válida por el título diamante del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Ford Center at the Stars de Frisco, Texas. En la misma velada también veremos al excampeón mundial de peso mosca, el nicaraguense Roman ‘Chocolatito’ Gonzáles enfrentarse al británico khalid Fai.

Mikey García es considerado uno de los boxeadores más técnicos de los últimos años, sin embargo en su ascenso a la categoría de peso welter, perdió su invicto ante el estadounidense Errol Spence Jr. y la gran ocasión de ceñirse el títulos de peso welter de la FIB. En su carrera cuenta con notables victorias ante Adrien Broner y Robert Easter Jr.

Por su parte, Jessie Vargas es un excampeón de la categoría y precisamente perdió el cinturón de la OMB, ante la superestrella del boxeo y leyenda del deporte de los puños, Manny el Pacman Pacquiao.

El combate entre Mikey García y Jessie Vargas se llevará a caboe este sábado en el Ford Center de Frisco, Texas y la transmisión para Latimoamérica estará a cargo de ESPN, mientras que en los Estados Unidos el combate solo irá por el servicio de streaming de deportes DAZN, además, en el Perú, la pelea también será transmitida por Global.

MIKEY GARCÍA VS JESSIE VARGAS HORA Y CANAL

Perú / 8:00 p.m. (ESPN, Global)

Argentina / 10:00 p.m. (ESPN)

Paraguay / 10:00 p.m. (ESPN)

Uruguay / 10:00 p.m. (ESPN)

Chile / 10:00 p.m. (ESPN)

Bolivia / 8:00 p.m. (ESPN)

Ecuador / 8:00 p.m. (ESPN)

Colombia / 8:00 p.m. (ESPN)

México / 7:00 p.m. (ESPN / Azteca)

Estados Unidos / 4:00 p.m. (DAZN)

España / 8:30 p.m. /(DAZN)

Sin duda alguna que el combate más importante de este fin de semana será el encuentro entre Mikey García y Jessie Vargas, dos de los mejores boxeadores de la actualidad se medirán frente a frente, en un duelo de poder a poder, con un ligero favoristismo para Vargas por llevar más tiempo compitiendo en la categoría wélter.

El combate entre Mikey García y Jessie Vargas se llevará a cabo en el Ford Center at The Star, la casa de los Vaqueros de Dallas y será transitido para Latinoamérica desde las 8 de la noche (hora peruana) del sábado.