Mikey García vs. Robert Easter Jr. EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por FOX ACTION Y SHOWTIME este sábado desde el Staples Center de Los Ángeles. Los campeones de peso liviano del CMB y la FIB unificarán sus títulos en un duelo de invictos, que ha despertado una gran expectativa entre los fanáticos del boxeo.



Mikey García es uno de los mejores boxeadores de esta generación, campeón mundial en cuatro divisiones y con un impresionante récord de 38-0, treinta de estos triunfos logrados por nocaut.



El norteamericano de raíces mexicanas tendrá al frente al campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, Robert Easter Jr., quien no ha sido derrotado en 21 combates.



El combate entre Mikey García y Robert Easter Jr. definirá a la próxima gran estrella del mundo del boxeo. García quien se encuentra entre los mejores 10 pugilistas libra por libra no piensa dejar pasar esta ocasión de lucir su excelente técnica y pegada, ante un rival que lo supera en alcance de golpeo.



Mikey García ha derrotado a boxeadores de la talla de Adrien Broner y Orlando 'Siri' Salido, mientras que Robert Easter Jr. no ha enfrentado a un nombre grande en el mundo del boxeo.



Para este combate Mikey García abandonó su cinturón de peso superligero de la FIB, debido a la falta de nombres importantes en esta categoría. Robert Easter Jr. es el rival indicado para mostrar sus habilidades en los encordados.



De conseguir la victoria Mikey García ha manifestado su intención de ascender hasta la división de los pesos wélter y medirse con el campeón de dicha división en la FIB, la estrella en ascenso Errol Spence Jr.



La cartelera Mikey García vs. Robert Easter Jr. tendrá interesantes combates como el combate entre el cubano 'King Kong' Luis Ortiz y el rumano Razvan Cojanu, mientras que Mario Barrios y José Román se enfrentarán en los pesos superligeros.



Mikey García y Robert Easter Jr. se enfrentarán este sábados desde las 7:45 de la noche (hora peruana) en el Staples Center de Los Ángeles. El combate será transmitido por Fox Action para Latinoamérica y por la modalidad de PPV por Showtime en los Estados Unidos.